Москва, 10 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Личный состав 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожен на 70% в Донецкой Народной Республике, бригада утратила боеспособность. Об этом сообщил 10 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он отметил, что бригада лишилась боеспособности в результате ударов ВКС России в районе посёлка Пески в ДНР. При этом большинство из тех, кого мобилизовали на Украине для восполнения потерь бригады, дезертировали.

«В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава», — сказал Конашенков.

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