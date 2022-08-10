Москва, 10 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия нового моста через реку Шексну в Череповце Вологодской области, который свяжет между собой четыре крупных микрорайона, сообщается на сайте Кремля.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Подъем блока центрального пролета Архангельского моста

Президент подчеркнул, что возведение этого моста — один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России, которая, несмотря на непростую ситуацию, ударно работает.

«Этот мост, которому горожане дали название «Архангельский», послужит развитию всей череповецкой агломерации, станет важнейшим звеном между северо-западом страны и другими регионами России», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, вошедший в генплан Череповца еще в 1960-х годах мост через Шексну начали проектировать лишь в 2007 году.

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