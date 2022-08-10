Москва, 10 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Евросоюзе предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас по поводу ограничений для въезда российских граждан не вызвало большого энтузиазма — в отличие от «транзитной» Эстонии другие страны Европы получают выгоды от этого туристического потока. Об этом 10 августа заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

Флаг Эстонии

«Что касается реакции Евросоюза, то она вполне, так сказать, ожидаемая. Другое дело, что сейчас еврочиновники не очень-то хотят об этом говорить, открыто заявлять и объявлять свои имена по понятным причинам. Даже в самой Эстонии это заявление госпожи Каллас тоже вызвало определённый скептицизм», — заявил Липаев.

«Юристы сразу стали его анализировать, и эта мысль, что оно нарушает международные соглашения, не только мне пришла голову, а кое-кому ещё», — указал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы гражданам РФ.