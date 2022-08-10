Вильнюс, 10 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко лишены государственных наград за выступление в Сочи. Об этом 10 августа заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По его словам, своим «циничным поступком» фигуристы «перечеркнули заслуги перед литовским государством». Он добавил, что принял это решение по рекомендации комиссии по госнаградам.

Он также заявил о необходимости пересмотреть законодательные акты, чтобы обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Она его получила в порядке исключения, чтобы пара могла выступать за Литву на Олимпийских играх.

Ранее Ванагас и Дробязко приняли участие в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

Напомним, Ванагас и Дробязко представляли Литву на пяти Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006). В 2000 году они были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.