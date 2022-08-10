Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. За прошедшую неделю количество предприятий, которые находятся в простое, увеличилось в Санкт-Петербурге до 68. Об этом 10 августа в своём телеграм-канале заявил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

Ранее вице-губернатор отметил, что, по данным на 2 августа, в городе насчитывалось 60 компаний, которые ушли в простой. Таким образом за неделю их стало больше на восемь предприятий.

При этом 11 115 сотрудников также находятся в простое. Их число возросло на 1330 человек за прошедшую неделю.

Несмотря на то, что большая часть компаний в простое — иностранные предприятия (61%), среди них есть и отечественные. Насчитывается 26 компаний (39%).

Отметим, что в режиме неполной занятости находится 81 предприятие и 4529 сотрудников. За неделю их стало больше на шесть компаний и на 23 человека.