Салехард, 10 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Два отряда волонтёров из России и Казахстана завершили двухнедельную экологическую экспедицию на мыс Марре-Сале и в село Сеяха. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Jan2575 Металлолом

В рамках мероприятия 17 волонтёров «Зеленой Арктики» за 14 дней завершили уборку территории площадью 7,5 га от металлолома и строительного мусора. Для дальнейшего вывоза собрано более 26 тонн металлолома.

Второй отряд из 12 волонтёров завершил экспедицию на мыс Марре-Сале, который прошёл в рамках реализации федерального проекта «Чистая Арктика». Активистами были очищены три объекта полярной станции, среди которых русло станционного ручья, хранилище бочкотары, а также была произведена очистка свалки возле генераторной станции. Участниками «Зелёной Арктики» было спрессовано и подготовлено к дальнейшему вывозу более 1500 бочек из-под ГСМ.

Следующий этап экспедиции начнется в середине августа, где волонтеры отправятся в посёлок-призрак Полярный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что масштабный экологический марафон «Дни зеленых действий» стартовал по инициативе «Единой России». Открывающее мероприятие — уборка берегов реки Истра — состоялось при участии волонтёров, общественности и самого автора идеи временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрия Кобылкина. Главное отличие от обычных субботников — сбор первых предложений для масштабной экологической программы.

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