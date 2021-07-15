Красногорск, , 18:47 — REGNUM Масштабный экологический марафон «Дни зеленых действий» стартовал по инициативе «Единой России». Открывающее мероприятие — уборка берегов реки Истра — состоялось при участии волонтёров, общественности и самого автора идеи временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрия Кобылкина. Главное отличие от обычных субботников — сбор первых предложений для масштабной экологической программы. Как сообщает пресс-служба всероссийского экомарафона «Дни зеленых действий», экологический марафон, который объединит все регионы страны, стартовал в селе Павло-Слободское Московской области сегодня, 15 июля. Местные жители, волонтёры, представители общественных организаций приняли участие в очистке берегов Истры и самой реки от мусора. С земли и воды удалось собрать и рассортировать на пригодные для переработки фракциипорядка 3 тонн отходов.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы становимся участниками нового интересного направления. «Дни зелёных действий» — старт серьёзной программы. Нам предстоит большая генеральная уборка страны. Я абсолютно убеждён, что благодаря всем неравнодушным мы с этой задачей справимся, — подчеркнул Дмитрий Кобылкин. — Кроме того, помимо «Дней зелёных действий», мы приступаем и к уборке арктического региона в рамках проекта «Чистая Арктика».

Каждый участник марафона «Дни зеленых действий» имеет возможность внести своё предложение для народной экологической программы. В Московской области основные идеи сегодня связаны с системой обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Популярная актриса и блогер Мария Кожевникова, которая вместе со всеми чистила берег подмосковной Истры, говорит о роли экологического просвещения. Не без интереса «звёздный» волонтёр приняла участие в полевом мастер-классе, посвящённом сортировке отходов и изучила выставку «Мусореализм» с «мусорными» репродукциями картин известных художников. «Мы сегодня с вами делаем важное дело, и это не просто высокопарные слова. От нас зависит будущее нас и наших детей. А я не только член Всероссийского общества охраны природы, я мама троих маленьких сыновей. И я очень хочу, чтобы мы все с вами жили, а чистой стране, дышали свежим воздухом», — отметила Мария Кожевникова.

В Московской области «Дни зеленых действий» состоялись при участии волонтёров «Воды России», «Единой России», «Молодой гвардии», «Волонтёров Подмосковья», «Волонтёров-экологов» и др. В Московской области лидер «Воды России» Сергей Маликов объединяет общественников и эковолонтеров. Поддержали проект и местные власти. «Очень почётно, что такой масштабный марафон стартует именно с нашего региона. Теперь наша задача — подхватить и развивать это начинание», — подчёркивает заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

В дальнейшем экологический марафон «Дни зеленых действий» охватит все 85 регионов России. Так, эстафету уже готовится принять Ярославская область. Знаковые мероприятия состоятся и на Байкале, и в Арктической зоне. Среди регионов, в частности: республика Коми, Нижегородская область, Мурманская область, а также в Иркутская и Тюменская области. Собранные в субъектах предложения станут своего рода «народным» продолжением национального проекта «Экология», который ранее был запущен при участии Дмитрия Кобылкина.

«Волонтёрство в экологии уже стало массовым. Новый уровень — масштабный всероссийский брейнсторм, — отмечает инициатор проекта. — Я уверен, консолидация усилий, поддержка людей на местах, видение регионов по решению конкретных вопросов позволят добиться ещё больших успехов. Поэтому я приглашаю всех принять участие в этой работе. Будем вместе убирать территории, высаживать деревья, чистить берега, собирать предложения с земли для дальнейших преобразований».

Отметим, сбор предложений для программы уже осуществляется и через специальное мобильное приложение «ВВЕРХ» vverh.er.ru.