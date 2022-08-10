Луганск, 10 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. До 35 человек личного состава, а также семь боевых машин потеряли за сутки украинские войска в результате действий сил Луганской Народной Республики. Об этом сообщает 10 августа Народная милиция ЛНР в телеграм-канале.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

В ведомстве отметили, что противник несёт большие потери в живой силе и военной технике.

«Уничтожено: до 35 человек личного состава; 3 танка; 4 бронетранспортера; 5 единиц специальной автомобильной техники», — уточнили в НМ ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Народная милиция ЛНР информировала об уничтожении до 40 украинских боевиков и шести бронетранспортёров.

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