Москва, 10 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Законопроект о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы противоречит подходам в импортозамещении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в ходе съезда операторов наружной рекламы.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

«Законопроект в принципе противоречит нашим подходам в этой сфере. В период формирования технологической независимости нашей страны именно наружная реклама, в том числе, является плацдармом развития для отечественных производителей», — сказал Слуцкий.

Также он считает этот законопроект определенным сигналом.

«Такие вещи будут и в других сферах, других направлениях. Надо быть бдительнее и внимательнее. Сейчас разного рода ухарей, которые будут пытаться воспользоваться сложной ситуацией для страны, индуцированной с Запада, и пытаться как-то тут нас разобщить, создать неестественные конструкции в нашей экономике, будет предостаточно. Это один из первых звоночков, хотя очень отчетливый», — отметил Слуцкий.