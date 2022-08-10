* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановили сотни грузовиков у выезда из афганской провинции Вардак в направлении Арганде Чоук в уезде Пагман провинции Кабул. Об этом водители на шоссе Кабул — Кандагар сообщили газете «8 Собх».

Supermac1961 Грузовики

По из словам, грузовики были задержаны 9 августа на три дня, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пропускают их в Кабул.

По словам водителей, большинство грузовиков загружены скоропортящимися продуктами питания: свежими фруктами и овощами. Источники добавляют, что также застряли десятки автоцистерн, перевозящих горючее, и их остановка повлияет на рост цен на рынке Кабула.

С другой стороны, ряд пассажиров, путешествующих по этому маршруту, жалуются, что скопление грузовиков создало для них проблемы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили информацию о причине остановки этих автомобилей и не сказали, когда они позволят этим автомобилям въехать в город Кабул.