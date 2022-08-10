Москва, 10 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Российские строители проявляют мужество и профессионализм, участвуя в восстановлении ДНР и ЛНР. Об этом 10 августа заявил президент России Владимир Путин, принимая участие по видеосвязи в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Конечно, особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской Народных Республик», — заявил Путин.