Лос-Анджелес, США, 10 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Компания Disney заявила, что фильм «Добыча» стал самой просматриваемой премьерой в сервисе Hulu за всё время. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Хищник». Реж. Шейн Блэк. 2018. США Хищник

Как отмечает издание, Disney не стала прокатывать фильм в кинотеатрах, а выпустила его сразу на стриминговом сервисе, что стало «правильным решением». Однако нельзя сказать точно, насколько успешным был старт картины, так как компания не назвала количество просмотренных часов, что делает стороннюю проверку невозможной.

ИА REGNUM напоминает, что «Добыча» — это научно-фантастический боевик режиссёра Дэна Трахтенберга, основанный на франшизе «Хищник» братьев Томас. Это пятая часть во франшизе — он является приквелом предыдущих четырёх частей.