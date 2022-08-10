Париж, 10 августа, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Во Франции полиция открыла огонь по вооруженному мужчине в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, передает BFM TV.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Инцидент произошел в терминала 2F. Полиция неоднократно просила неизвестного мужчину, вооруженного ножом, сложить оружие, но безрезультатно.

По словам источника, близкого к следствию, вооруженный мужчина шел навстречу полицейским, когда силы безопасности открыли огонь. Вооруженный мужчина скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, в телефонном разговоре президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили свою решимость поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

Читайте также: Макрон и Джонсон настроены «поддерживать Украину»