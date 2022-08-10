Канберра, 10 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Лидер Национальной партии Австралии (одна из трех главных партий в стране) Дэвид Литтлпрауд, выступая в эфире телеканала SBS 10 августа, заявил, что правящие в стране лейбористы, которые намерены провести масштабный саммит по труду в сентябре, отказались направить ему официальное приглашение на мероприятие.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Журналистам Литтлпрауд сказал, что он поедет на правительственный саммит, если все же получит такое приглашение.

Он раскритиковал лейбористское правительство страны за то, что оно не пригласило Национальную партию на мероприятие, поскольку обладает «неспособностью представлять региональную и сельскую Австралию».

»Я считаю, что лейбористы не понимают реалии региональной и сельской Австралии, уникальный характер требований к рабочей силе в австралийских регионах, не только в сельскохозяйственном секторе, но и с точки зрения навыков», — заявил политик.