Донецк, 10 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики уничтожили за сутки два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщили 10 августа в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское.