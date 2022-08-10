Москва, 10 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее наименования 22 строящихся станций метрополитена. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

При выборе названий учитывались итоги голосования на портале «Активный гражданин». Новые станции расположены на шести линиях подземки.

Конечной станцией на юге Сокольнической линии станет «Потапово». На Люблинско-Дмитровской линии появится станция «Южный порт» на месте примыкания проектируемого проезда №1423 к Южнопортовой улице.

Получили названия четыре станции Троицкой линии — «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедровая» и «Ватутинки». Конечной станцией на востоке синей ветки станет «Гольяново». На Бирюлёвской линии появятся станции «ЗИЛ», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».

На Рублёво-Архангельской линии откроются станции «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща».

Также наименования получили две строящиеся станции Большой кольцевой линии — «Нагатинский Затон» и «Нижегородская».