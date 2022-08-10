Собянин присвоил названия 22 будущим станциям московского метро
Москва, 10 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее наименования 22 строящихся станций метрополитена. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
При выборе названий учитывались итоги голосования на портале «Активный гражданин». Новые станции расположены на шести линиях подземки.
Конечной станцией на юге Сокольнической линии станет «Потапово». На Люблинско-Дмитровской линии появится станция «Южный порт» на месте примыкания проектируемого проезда №1423 к Южнопортовой улице.
Получили названия четыре станции Троицкой линии — «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедровая» и «Ватутинки». Конечной станцией на востоке синей ветки станет «Гольяново». На Бирюлёвской линии появятся станции «ЗИЛ», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская».
На Рублёво-Архангельской линии откроются станции «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща».
Также наименования получили две строящиеся станции Большой кольцевой линии — «Нагатинский Затон» и «Нижегородская».