Москва, 10 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Крымские клубы должны быть приняты в состав Российского футбольного союза (РФС). Об этом 10 августа заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Council.gov.ru Ольга Ковитиди

«Я твёрдо уверена, что спорт должен быть вне политики. Мы, крымчане, любим футбол, у нас уникальные климатические условия, которые позволяют заниматься спортом, и футболом в частности, круглый год», — приводит слова Ковитиди ТАСС.

Он добавила, что после воссоединения с Россией крымчане ждали, что местные команды будут включены в РФС. «Но идёт уже девятый год, а мы вне единой футбольной семьи», — отметила она.

По её словам, в Крыму понимали, что включение крымских клубов может болезненно отразиться на РФС, но после 24 февраля стало очевидно, что не стоит ориентироваться на европейское сообщество.

«Сегодня крымские футбольные команды должны быть включены в РФС, присутствовать в РПЛ, Первой и Второй лигах. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА», — заключила сенатор.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. При этом глава Российской премьер-лиги (РПЛ) и генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что не видит возможностей для включения крымских команд в РФС.