Канберра, 10 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Федеральная оппозиция Австралии отклонила приглашение лейбористов на саммит по труду. Официальное приглашение было направлено лидеру оппозиции Питеру Даттону вечером 9 августа, пишет газета TheGuardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Заместитель лидера оппозиции Сьюзан Лей заявила перед журналистами утром 10 августа, что никто из депутатов от «Коалиции», включая самого Даттона, не пойдет на саммит, целью которого является развитие рынка труда в стране.

Журналисты отмечают, что ранее высокопоставленные члены «Коалиции», включая теневого казначея Австралии Ангуса Тейлора, заявляли, что оппозиция должна быть представлена на саммите.

Министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт написал на странице в социальных сетях, что отношение оппозиции к саммиту указывает на то, что «они не хотят быть частью принимаемых решений».