Брюссель, 10 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Отсрочка для возможности исполнения контрактов по импорту российского угля в Евросоюз, заключенных до введения соответствующих ограничений, истекла 10 августа. Об этом говорится в документах ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

В начале апреля Европейский союз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи с проведением спецоперации на Украине. В пресс-релизе от 8 апреля говорится о запрете «на импорт всех видов российского угля».

При этом до 10 августа оставалась возможность исполнить контракты, заключенные до 9 апреля 2022 года, или необходимые для них вспомогательные контракты.

В апреле Совет ЕС отмечал, что страны объединения импортируют из России уголь на 8 млрд евро в год. По данным Минэнерго, в 2021 году страны ЕС получили от России 48,7 млн т угля — это 21,8% от российского экспорта угля.

Эмбарго на российский уголь вступило в силу и в Великобритании.

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