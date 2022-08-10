Вашингтон, 10 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Акции американской компании Tesla на сумму $6,9 млрд продал предприниматель и её основатель Илон Маск, что стало для него наиболее крупной продажей своих активов. Об этом 10 августа сообщает агентство Bloomberg.

Heisenberg Media Илон Маск

Отмечается, что бизнесмен ещё 5 августа, как это следует из ряда доступных нормативных документов, продал порядка 7,92 млн акций на общую сумму около $6,9 млрд.

Также указывается, что Маск после этой продажи активов заявил, что «выкупит свои акции, если не будет закрыта сделка» по приобретению компании Twitter, владеющей одноимённой соцсетью, от чего он отказался в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский инженер и предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, являющейся владельцем одноимённой соцсети, заблокированной на территории России.