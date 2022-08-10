Кишинёв, 10 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. У Румынии будет достаточно газа не только для собственного обеспечения, но и для экспорта. Об этом на телеканале TVR Moldova заявил советник канцелярии румынского премьер-министра Георге Агафицей.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

По его словам, газа должно быть достаточно, даже, если зима будет суровой. В республике накопили достаточные объёмы, кроме того есть собственная добыча.

«Газа для молдаван хватит, и государственная компания, занимающаяся транспортировкой газа, сумела завершить работы по межсетевому соединению между нами и Республикой Молдова», — сказал Агафицей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Румыния и Молдавия объявили о намерении создать единую энергетическую систему, призванную защитить региональный рынок от «геополитических вызовов». При этом молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что найти газ дешевле, чем предлагает Россия, не получается.