Москва, 10 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В РФ нет серьезных предпосылок к тому, чтобы аренда жилья осенью подорожала на 20%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя соответствующие прогнозы некоторых участников российского рынка недвижимости.

Merio Аренда

«Цены на аренду напрямую зависят от экономической ситуации, поэтому они не могут расти выше реальных доходов населения, — сказал Сафонов. — Уже сейчас многие абитуриенты высших учебных заведений выбирают возможность поступать в университеты рядом с домом, чтобы не тратить деньги на аренду жилья. Кроме того, часть квартир, которые ранее сдавались посуточно туристам в мегаполисах из зарубежных стран, выйдут на рынок, что будет сбивать цены. Таким образом, серьезных предпосылок для роста цены аренды жилья на 20% нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Марии Ермиловой, маловероятно, что РФ столкнется с чрезмерным ростом цен за аренду жилья.