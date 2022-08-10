Франция, 10 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Рано утром 10 августа спасателям удалось извлечь из воды белуху, застрявшую в реке Сена на севере Франции, передает агентство France-Presse.

Programmes.putin.kremlin.ru Кит-белуха

Понадобилось 6 часов работы, чтобы поднять кита весом 800 килограммов из реки с помощью сети и крана и поместить на баржу под присмотром дюжины ветеринаров. В подъеме животного из реки участвовали 24 водолаза и спасатели, которые с 22:00 до 4:00 утра пытались заманить животное в сети.

По словам генерального секретаря префектуры Эвр Изабель Дорлиа-Пузе, белуха, относящаяся к охраняемому виду, который обитает в холодных арктических водах, будет помещена в грузовик-рефрижератор и доставлена на побережье.

Четырехметровый кит был замечен более недели назад в реке Сена и застрял на мели примерно в 130 километрах от Ла-Манша в городе Сен-Пьер-ла-Гаренн в Нормандии.

С 5 августа движение белухи вглубь страны преградил шлюз в Сен-Пьер-Ла-Гаренн в 70 километрах к северо-западу от Парижа, и ее здоровье ухудшилось после того, как она отказалась принимать пищу.

Однако ее состояние «удовлетворительное», сказала ранее AFP Изабель Брассер из крупнейшего в Европе парка морских животных Marineland на юге Франции.

Для животного подготовлен бассейн с морской водой на шлюзе в порту Уистреам на берегу Ла-Манша, где оно проведет три дня под наблюдением, прежде чем его окончательно освободят.

«Исключительная» операция по возвращению в море не лишена риска для белухи, которая уже ослаблена и находится в состоянии стресса, сказала Брассер.