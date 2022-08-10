Москва, 10 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Чтобы не заразится сибирской язвой — особо опасной инфекционной болезнью сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, необходимо соблюдать меры профилактики, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сибирская язва

В первую очередь человеку следует избегать контактов с дикими животными, не покупать мясные продукты и шкуры с рук и в непроверенных местах. Для сельхозработников, животноводов, работников мясокомбинатов и др. основной метод профилактики сибирской язвы — вакцинация.

В ведомстве напомнили, что болезнь протекает остро в короткие сроки и имеет тяжелые осложнения и последствия такие, как отёк головного мозга, кровотечения в желудке и кишечнике, лёгочные кровотечения и т.д.

ИА REGNUM сообщало ранее, город Биньчжоу в восточно-китайской провинции Шаньдун сообщил о двух случаях сибирской язвы.

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