Москва, 10 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Обвинения в адрес российских военнослужащих в обстреле Запорожской АЭС являются очередной попыткой Украины переложить ответственность, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как сообщало ИА REGNUM, Россия запросила созвать Совет безопасности ООН в связи с ударами киевских военных по Запорожской атомной электростанции. Москва также выразила готовность оказать максимальное содействия для прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Киевские власти надеются, что подобными провокациями, привлекая внимание международного сообщества, они получат свои дивиденды в виде нового оружия от Запада. Очевидно, что Киев сегодня ищет поводы блокировать приезд инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — отметил Швыткин в своём телеграм-канале.

Депутат надеется, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проявит себя в качестве авторитетного и ответственного лидера и будет всячески способствовать приезду делегации МАГАТЭ, с целью официального расследования случившегося.

«Украинские провокации должны быть преданы огласке на международной арене», — добавил Швыткин.