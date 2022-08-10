Москва, 10 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Разрушение атомных электростанций на Украине способно привести к невиданному в истории человечества геноциду. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Ранее Россия запросила созвать Совет безопасности ООН в связи с ударами киевских военных по Запорожской атомной электростанции. Москва также выразила готовность оказать максимальное содействия для прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Столь чудовищное развитие событий необходимо остановить! КПРФ обращается к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, государственным, политическим, общественным и религиозным деятелям всех стран мира с призывом не допустить ядерного коллапса. Крайне важно безотлагательно рассмотреть сложившуюся ситуацию на заседании Совета безопасности России и выработать комплекс мер реагирования», — сказал Зюганов.

Также он призвал руководство России оказать по дипломатическим каналам воздействие на правящие круги США.

«Кураторы украинской политики в Белом доме, Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ обязаны осознать исключительную серьёзность ситуации. Им пора вспомнить о своей «ответственности перед миром», о которой они не раз так громогласно заявляли. Они просто обязаны оказать на своих ставленников в Киеве всё необходимое воздействие. Терпящий поражение неофашизм готов уничтожить миллионы людей. Нельзя позволить ему это сделать!», — добавил лидер КПРФ.