Вашингтон, 10 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп попытался обратить в свою пользу новость об обыске, который ФБР провело в его флоридской резиденции, попросив у сторонников денежных пожертвований в связи с «политическим преследованием», передает агентство Reuters.

ИА REGNUM Трамп

Беспрецедентный обыск стал знаком значительной эскалации федерального расследования о том, действительно ли Трамп незаконно забрал документы из Белого дома, покидая свой пост в январе 2021 года.

По словам осведомленного источника, ордер на обыск связан с Национальным управлением архивов и документации, его цель состояла в том, чтобы установить, находятся ли секретные документы в резиденции Трампа.

Трамп постарался представить обыск как политически мотивированный шаг администрации президента Джо Байдена в то самое время, когда экс-президент играет важную роль в праймериз республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2022 года.

«Они снова пытаются остановить Республиканскую партию и меня, — заявил Трамп 9 августа в электронном письме, в котором обращался с просьбой к сторонникам о сборе средств. — Беззаконие, политическое преследование и охота на ведьм должны быть разоблачены и остановлены».

Его союзники-республиканцы в Конгрессе пообещали начать расследование в отношении обыска, если вернут себе контроль над палатой представителей или Сенатом в ноябре.