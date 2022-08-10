Москва, 10 августа, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Экология», который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина, по всей стране улучшается экологическое состояние водоемов: на реках и озерах проводятся работы по дноуглублению, создаются и модернизируются инженерные сооружения. Эти меры помогают не только восстановить акватории, но и обеспечить безопасность и комфорт местных жителей.

Цитата с сайта берегдобрыхдел. рф Участники акции «Вода России»

В 2022 году по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» стартуют работы по расчистке русла реки Сызранки в Самарской области. Мероприятия завершатся в 2024-м. За это время предстоит реабилитировать 140 гектаров акватории. Работы планируется проводить одновременно на двух участках. Первый, протяженностью 1,8 км, захватывает Сызранское водохранилище от плотины ГЭС до водно-гребной базы. Второй участок реки длиной 1,6 км расположен между железнодорожным и автомобильным мостами. Также будут расчищены места слияния Крымзы и Сызранки — до Ильинского моста.

За время уборки предстоит поднять со дна реки и вывезти тонны иловых отложений, которые ведут к заболачиванию. Расчистка акватории положительно скажется на водотоке, ихтиофауне (рыбном многообразии) и гидрологическом состоянии Сызранки, а также позволят улучшить внешний вид центральной исторической части города, прямо сейчас в Сызрани проходит комплексное благоустройство набережных.

В Карачаево-Черкесской Республике больше тысячи жителей теперь защищены от наводнений. В июле этого года завершилось строительство дамбы на реке Уруп в станице Преградной и ремонт дамбы на реке Теберде в Карачаевске.

«В сумме два объекта позволят предотвратить вероятный ущерб от наводнений на сумму более миллиарда рублей. В горной местности бывают и весенние, и осенние паводки, ежегодно фиксируется превышение опасных отметок уровней рек. Такие работы не только позволяют обезопасить население, но и без дополнительных рисков развивать внутренний туризм», — отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Работы на реке Уруп в станице Преградной начались в 2021 году. В опасной зоне у реки находились жилые дома и приусадебные участки, церковь, мечеть, инженерные коммуникации и социальные объекты. На реке Теберде в Карачаевске гидротехнические сооружения появились в конце 80-х годов. Из-за ежегодных интенсивных паводков инженерная защита износилась, капитальный ремонт понадобился участкам на левом и правом берегу реки общей протяженностью 1,7 км.

«Мероприятие в Карачаевске было запланировано на 2022−2023 годы, весь объем работ выполнили к текущему июлю. Кроме того, у нас есть еще два объекта, завершить которые мы планируем до конца года — это капитальный ремонт берегозащитных сооружений на реке Малый Зеленчук в ауле Адыг-Хабль и на реке Эшкакон в селе Джага», — заявила министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики Диана Кочкарова.

В Пермском крае в июле с опережением графика завершены работы по дноуглублению и руслорегулированию реки Бабка в поселке Кукуштан Пермского района. Дноуглубительные и руслорегулирующие работы выполнялись на участке реки протяженностью 5,0 км. Углубление дна реки позволит предотвратить затопление при прохождении весенних паводков 61 жилого дома, в которых проживают 291 человек, и придомовых территорий, территории базы отдыха «Гиппократ», коллективных садов, участков автомобильной дороги и дорожных мостов, а также линий электропередач.

Также по нацпроекту в регионе проводится реконструкция биологических очистных сооружений в поселке Гляднево Пермского района. Несмотря на то, что глобальная реконструкция завершилась, системам объекта требуются периодические обновления и профилактика оборудования. Реконструкция очистных сооружений позволит сократить объем загрязненных стоков, попадающих в реку Каму.

«В настоящее время на БОС специалисты «НОВОГОРа» модернизируют участки механического и биологического этапа очистки сточных вод. На первичном радиальном отстойнике, сооружении для механической очистки стоков, меняют систему движения илоскребов, которые сдвигают выпадающий на дно сырой осадок в приямок. В таких резервуарах диаметром 40 метров и глубиной 6 метров на сооружениях происходит выделение из сточных вод загрязнений, которые имеют свойство оседать или всплывать на поверхность», — рассказала начальник управления по связям с общественностью ООО «НОВОГОР-Прикамье» Ирина Сухомесова.

При реконструкции применяются отечественные технологии. Вместо финской цепи, которая вращает скребки в отстойнике, будут устанавливать обруч из нержавеющей стали российского производства. В отличие от цепи обруч не рвётся и не растягивается, поэтому время работы отстойника без ремонтов увеличивается, снижаются финансовые затраты на его обслуживание. Профилактику оборудования достаточно будет проводить раз в год.

В реализацию федерального проекта охотно включаются простые люди во всех регионах страны. Очистить берега любимого водоема можно благодаря акции «Вода России», которая ежегодно проводится по национальному проекту «Экология». Экологическая инициатива объединила уже более 7,5 млн добровольцев, которым удалось собрать более 67 тыс. КАМАЗов мусора и очистить берега 10,3 тыс. водоемов.

«Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов. Как волонтёр, принимаю участие в данной акции уже не первый год», — пояснила Людмила Тесова (Тюменская область).

В конце июля ударный субботник вокруг нового моста Победы состоялся в легендарном городе ударных строек — Балаково (Саратовская область). Волонтеры акции «Вода России» собрали 300 мешков мусора. По большей части это битое стекло, окурки и катушки от удочек — территория возле моста популярна у рыбаков-любителей. Кроме наведения чистоты, экоактивисты выкосили густые заросли вдоль берега. Среди участников субботника — самые разные люди. Например, Наталья Чернышева — учитель географии из местной школы — увидела в соцсетях объявление об уборке и пришла с дочкой Алиной и сыном Димой.

«Я часто рассказываю ученикам, как важно беречь и сохранять нашу природу. Но мало говорить, надо еще и показывать это своим примером, приучать к этому детей», — рассказала Наталья.

5 августа «Вода России» провела масштабную акцию на берегах великой Камы в Перми. «Изюминкой» уральского субботника стало рекордное количество экзотических находок, собранных волонтерами. В числе «трофеев» маленький розовый детский графин, разбитый iPhone, крышка от стиральной машины и парик. Но, как всегда — большая часть собранного хлама — это пластиковые бутылки, упаковки от чипсов, консервные и пивные банки, а также огромное количество покрышек и бытового мусора.

«Друзья, мы очень круто поработали, мы много сделали, много собрали, но кто сюда принёс весь этот мусор? Кто эти люди, которые замусорили прекрасный берег? Давайте сделаем так, чтобы здесь не оставляли мусор! Вспомните слоган нашей акции — «Принёс — забери!» — оценил ударный волонтерский труд глава «Российского экологического общества», председатель Общественного экспертного совета по нацпроекту «Экология» Рашид Исмаилов.

Всего участники акции собрали 224 мешка мусора — это 20% бытовых отходов, 37,5% пластика, 34,5% стекла и 8% металла. Очистить удалось 10 км побережья Камы и ее притока — Гайвы.

12 августа акция «Вода России» пройдет в Республике Алтай. Волонтеры расчистят озеро Телецкое — один из наиболее узнаваемых природных памятников региона, который входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Экологический праздник начнется в 11:00, волонтерам предоставят весь необходимый инвентарь для уборки.

После завершения экосубботника волонтеров будут ждать концертная программа, вкусная еда, лотерея, конкурсы и мастер-классы. В масштабном субботнике по очистке берегов Телецкого озера примут участие: директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин, исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Айлан Сумачаков, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, актриса и телеведущая, амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова; волонтерские организации, представители СМИ и неравнодушные жители.

По федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» будет улучшена экологическая обстановка и созданы комфортные условия проживания для населения за счёт улучшения состояния водных экосистем.

Экологическая реабилитация, запланированная в федеральном проекте «Сохранение уникальных водных объектов», включает восстановление водных объектов общей площадью до 23,5 тыс. га, очистку 9 тыс. км прибрежной территории и 260 км участков русел.