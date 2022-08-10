Уфа, 10 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Стратегия развития туризма на период до 2035 года утверждена в Башкирии. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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Отмечается, что стратегия направлена на комплексное развитие в Башкирии въездного и внутреннего туризма за счет создания условий для продвижения и создания конкурентоспособного туристского продукта на международном и внутреннем туристском рынке.

Согласно документу, достичь поставленные цели планируется за счет обеспечения доступности туристских услуг, оздоровления и отдыха, усиления социальной роли туризма для местных жителей и граждан России, а также условий для успешного развития бизнеса в данной отрасли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут запустить проект «Земля для туризма».