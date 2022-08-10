Москва, 10 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Центральный банк России я 9 августа выпустил в обращение памятную монету «1100-летие крещения Алании» из серии «Исторические события», сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля выпущена тиражом 3 тысячи штук на Санкт-Петербургском монетном дворе.

На монете изображен Аланский Успенский монастырь на фоне горного пейзажа, а также традиционный аланский крест и надпись «1100».

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 рублей, посвящённую городу Городец.

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