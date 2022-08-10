Вашингтон, 10 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Преступления киевского режима против украинского народа давно пора показать международному сообществу, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Он напомнил, что реальная ситуация прямо противоположна тому, о чем вещает Госдеп США, однако это не останавливает организаторов дезинформационной кампании против России.

«Нам не перестают приписывать деяния молодчиков из Киева. Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале российского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что новый пакет военной помощи на $1 млрд от США киевскому режиму служит подтверждением тому, что Вашингтон намерен затянуть конфликт на Украине.

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