Лима, 10 августа, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В официальной резиденции президента Перу Педро Кастильо — Дворце правительства — прошёл обыск, который сотрудники прокуратуры провели с целью задержать по подозрению в коррупции сестру его жены. Об этом 9 августа сообщает радиостанция Erepepe.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

По итогу обыска Йенифер Паредес, разыскиваемая по подозрению в коррупции и торговле влиянием, в резиденции лидера страны не обнаружена.

27-летняя родственница президента была объявлена в розыск после того, как в интернете появилось дискредитирующее её видео. На нём похожая на родственницу Кастильо женщина агитирует жителей одного из населённых пунктов Перу поддержать реализацию проекта систем очистки питьевой воды.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо назвал международным позором парламентскую блокировку его присутствия в Колумбии на инаугурации колумбийского президента Густаво Петро.