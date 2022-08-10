Джакарта, , 08:18 — REGNUM Американский производитель автомобилей Tesla подписал контракты на сумму около $5 млрд на покупку материалов для своих аккумуляторов у компаний по переработке никеля в Индонезии, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Контракт между Tesla и компанией по переработке никеля, работающей в районе Моровали, Центральный Сулавеси, будет действителен в течение 5 лет. Никель позже станет материалом, который Tesla использует для литиевых батарей своих автомобилей.

Индонезийское правительство пытается привлечь известные технологические компании. Правительство даже прекратило экспорт никелевой руды, чтобы обеспечить сохранение поставок никеля для инвесторов, особенно при развитии отечественной промышленности электромобилей и аккумуляторов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия преподала много уроков национальной системе здравоохранения.

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