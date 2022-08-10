Анкара, 10 августа, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана прекратили операцию «Возмездие», начатую 1 августа в Нагорном Карабахе, по просьбе посредников. Об этом 9 августа сообщил журналистам глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, находясь в Анкаре.

Musafir~azwiki Джейхун Байрамов

«По противнику были нанесены сокрушительные удары. После обращений посредников вечером того же дня операция была остановлена», — сказал Байрамов.

Он назвал основной причиной роста напряженности то, что в Нагорном Карабахе остаются армянские военнослужащие. По его мнению, они должны были уйти сразу после прихода российских миротворцев.

«Азербайджан требует от Армении вывода войск и полон решимости в этом вопросе», — заявил министр.

Стоит отметить, ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Азербайджан не ратифицировал соглашение о нахождении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Этим он объяснил, что на линии соприкосновения продолжают оставаться военнослужащие армии обороны Арцаха.