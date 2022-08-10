Варшава, 10 августа, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Памятник советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, разрушили в польском городе Мальборке на севере страны. Об этом 9 августа сообщило Польское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Как заявил замминистра государственных активов Польши Кароль Рабенда, памятник снесли в связи с удалением его из реестра культурных ценностей страны. По мнению польского руководства, памятник не имел никакой исторической и художественной ценности, захоронений под ним не было.

Рабенда уточнил, что договорённость о ликвидации памятника была получена от мэра Мальборка несколько месяцев назад. При этом чиновник отметил, что памятник пользовался популярностью «среди части жителей Мальборка и части руководства города».

Как сообщили очевидцы, памятник был грубо снесён с постамента строительной техникой и при падении раскололся на несколько частей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как отметил депутат Госдумы Андрей Колесник («Единая Россия») в своём телеграм-канале, в скором времени Польша может превратиться в парк Юрского периода, а Великобритания — в Атлантиду.