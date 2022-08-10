Донецк, , 07:59 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также населённые пункты Гольмовский и Зайцево (южное). Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из украинского миномёта Ngu.gov.ua

Отмечается, что обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:05 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено десять мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 07:40 киевские боевики выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Гольмовскому и шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Надыме (ЯНАО) появится памятник защитникам Донбасса. А сквер, где он будет стоять обретёт имя Миротворцев.