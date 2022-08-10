Москва, , 07:59 — REGNUM Ежегодно каждую вторую субботу августа в Российской Федерации отмечается главный спортивный праздник страны — День физкультурника. В 2022 году он состоится 13 августа. В этот день во всех регионах страны пройдут различные физкультурно-спортивные мероприятия, спортивные соревнования, турниры, фестивали, жителей ждет насыщенная программа с участием звезд спорта, направленные на популяризацию спортивного образа жизни и вовлечение россиян в регулярные занятия физической культурой и спортом. Мероприятия праздника пройдут благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», утвержденного Президентом России В. В. Путиным.

Спорт — норма жизни АНО «Национальные приоритеты»

Общее руководство подготовкой и проведением спортивного праздника осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и региональные органы исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Впервые праздник был проведён в 1939 году и на протяжении 83 лет остаётся популярным и востребованным среди поклонников физической культуры и спорта всех возрастов.

«С каждым годом интерес к здоровому образу жизни в нашей стране повышается. Систематические занятия спортом стали популярным и престижным видом досуга, вовлекая все больше жителей России. Совершенствованию спортивной отрасли и ее развитию способствуют федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и новый федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Благодаря данным инициативам мы открываем новые возможности для любителей физической культуры и делаем спорт доступным по месту работы, жительства и отдыха.

От всей души хочется поблагодарить тренеров, методистов, преподавателей, всех тех, кто причастен к одной из важнейших миссий государства — привить любовь к физической культуре и спорту. Благодаря вашей мотивации и поддержке дети и молодежь стремятся к высоким достижениям, учатся уважать соперников и честно побеждать.

День физкультурника — это не просто праздник, это признание успехов российского спорта и чествование всех деятелей в области физической культуры и спорта. Любите спорт, живите спортом и будьте здоровы!», — отмечает министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» создает все условия для занятий спортом: строятся самые современные спортивные объекты-физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, дворцы спорта, ледовые дворцы, хоккейные коробки, футбольные поля, спортивные площадки ГТО; закупаются инвентарь и оборудование в спортивные школы; тренеры и специалисты в области физической культуры и порта проходят куры переобучения и повышения квалификации.

С момента реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» по всей стране открыто 373 спортивных объекта, более 1500 спортивных площадок ГТО. К движению ГТО присоединились более 18 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 10,8 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,2 млн человек. Спортом занимаются 49,4% жителей России.

В Липецкой области 10 августа пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника, в рамках которого состоится награждение спортсменов, тренеров, работников отрасли физической культуры и спорта. 12 августа состоится открытие доски почета «Спортивная слава города Липецка» (стадион «Металлург»). На территории Парка Победы представители детских спортивно-юношеских спортивных школ г. Липецка организуют спортивный праздник «Ярмарка спорта», где проводят мастер-классы по видам спорта, с целью привлечения детей и подростков к поступлению в спортивные школы и к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

13 августа в Парке Металлургов пройдет финал областного фестиваля по уличному баскетболу в рамках Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч», который проходит благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».С 12 по 14 августа во всех муниципалитетах региона, в рамках празднования Дня физкультурника запланировано проведение спортивных мероприятий и соревнований по различным видам спорта.

«День физкультурника — это праздник, который объединяет всех любителей спорта. В нашей области ежегодно он празднуется во всех муниципальных районах и городах. Я в этот прекрасный день желаю, чтобы спортивные секции переполнялись юными чемпионами и чемпионками. В области для этого ежегодно появляются новые спортивные объекты, чтобы спорт становился доступнее», — отмечает неоднократный победитель и призер чемпионатов России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Алена Затонская.

«Мы с семьей всегда ходим на День физкультурника, дети занимаются в спортивных школах, мы с мужем ходим в спортивный зал, поэтому стараемся активно участвовать во всех спортивных праздниках и мероприятиях», — делится жительница Липецка.

В Свердловской области главная праздничная площадка примет гостей 14 августа с 10.00 до 21.00 в ТРЦ «VEER Mall». Ключевые идеи концепции мероприятия: активная информационная кампания по поздралению работников спортивной отрасли; обеспечение формата массового праздника (с проведением спортивных, протокольно-торжественных, культурных и информационных мероприятий); достижение высокого социального эффекта; привлечение интереса к площадке разных поколений; формирование корпоративной культуры отрасли.

Главными мероприятиями праздника станут: организация выставочной экспозиции «Аллея спорта» (с демонстрацией более 40 видов спорта в формате различных активностей из почти 30 организаций, обеспечив возможность записи детей в спортивные секции на 2022/2023 уч. год); проведение автограф-сессий со звездами спорта Свердловской области; гонка ГТО для МО СО; корпоративный турнир по б/б 3*3 для спортивных организаций г. Екатеринбурга; торжественная церемония награждения представителей спортивной отрасли, ветеранов спорта; яркая культурная вечерняя программа с участием лучшей уральской кавер — группы «Каникулы» и хедлайнера вечера — самого стильного и синхронного проекта России — DJ Project S-BROTHER-S.

«День физкультурника — праздник, который объединяет не только спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры, но и всех, кто ведет здоровый образ жизни и пропагандирует спорт. Для Свердловской области он является знаковым, поскольку наш регион — спортивный и прочно удерживает лидерские позиции на российской арене. Рад быть частью этого яркого и масштабного праздника!», — отмечает директор Уральской шахматной академии, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

В Воронежской области в преддверии Дня физкультурника 12 августа на дамбе у Чернавского моста (территория Центра гребли на байдарках и каноэ) г. Воронеже запланирован ряд масштабных спортивных мероприятий, в числе которых спортивный фестиваль и мастер-классы по выполнению нормативов ГТО. Предполагается участие сотрудников спортивной сферы, а также все желающих. Кроме того, в рамках празднования с 12 по 14 августа включительно запланировано проведение спортивных мероприятий в различных районах Воронежской области.

В Камчатском крае 13 августа 2022 года в Петропавловске-Камчатском на стадионе «Спартак» будут работать площадки по различным видам спорта: большой теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, пройдет региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «От нормативов ГТО — к олимпийским медалям», также пройдет товарищеский матч среди команд правительства Камчатского края и администрацией Елизовского муниципального района Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в муниципальных образованиях Камчатского края.

В Сахалинской области в рамках празднования Дня физкультурника 13 августа в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина Южно-Сахалинска будут организованы различные физкультурные, спортивные и развлекательные площадки для всех желающих. Также пройдут соревнования по различным видам спорта — баскетболу, армрестлингу и другим направлениям. В этот день из громкоговорителей будут звучать поздравления от известных спортсменов, которые также примут участие в мероприятии. Праздничные мероприятия также пройдут и в муниципальных образованиях Сахалинской области.

В Кабардино-Балкарской Республике 13 августа 2022 года пройдут республиканские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», также в муниципальных образованиях республики пройдут спортивно-массовые соревнования по различным видам спорта, среди различных категорий участников.

В Оренбургской области рамках празднования Дня физкультурника 14 августа 2022 года вОренбурге состоится велогонка «Степь». В программе спортивного мероприятия — велопарад и три любительские гоночные дистанции для различного уровня подготовки: 20, 40 и 80 км (финишеры получат памятную медаль соревнований). Старт и финиш — у стадиона «Оренбург» на улице Новой. Основная часть дистанций пройдет по улице Терешковой.

В Рязанской области состоится Церемония награждения спортсменов, тренеров, активистов физической культуры и спорта, работников отрасли. Также мероприятия, приуроченные Дню физкультурника, пройдут в муниципальных образованиях Рязанской области.

В Тамбовской области в рамках празднования Дня физкультурника 13 августа 2022 года пройдут Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч — 2022», открытые областные соревнования по рыболовному спорту, чемпионат Тамбовской области по шахматам (блиц). В Мичуринске пойдут, открытый городской турнир по пляжному волейболу, массовый заплыв на открытой воде реки Лесной Воронеж. Кроме того, в муниципальных образованиях области пройдут спортивно-массовые соревнования по различным видам спорта, среди различных категорий участников.

В Республике Татарстан празднование Дня физкультурника состоится 13 августа в экстрим-парке «Урам». Пройдет концертная программа, прием нормативов ГТО, встреча с олимпийцами и награждения ведомственными наградами.

В Удмуртской Республике состоятся Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Также пройдут соревнования по волейболу, мини-футболу, стрельбе из лука, метанию ножей, дартсу.

Проведение спортивных мероприятий и соревнований, направленных на популяризацию спортивного образа жизни и привлечение как можно большего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья. Подробности о том, как спорт оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние и как поддерживать себя в спортивной форме, можно узнать на портале объясняем. рф.