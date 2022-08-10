Новосибирск, , 07:42 — REGNUM Вакцинация от коронавируса в Новосибирской области в последние недели наращивает темпы. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

По его данным, за неделю прирост обращений в пункты вакцинопрофилактики — более 30%.

На сегодняшний день сделать прививку от коронавируса можно во всех новосибирских поликлиниках, в некоторых открываются дополнительные кабинеты вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя новосибирского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александра Щербатова, в Новосибирской области уже третью неделю наблюдается развёртывание эпидемиологического процесса. Только за неделю было выявлено более 800 случаев заражения коронавирусом.

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