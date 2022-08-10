Канберра, , 07:18 — REGNUM Отношения Австралии и Китая могут строиться только без вмешательства других государств в этот процесс, заявил китайский посол в Канбере Сяо Цян в ходе выступления в австралийском национальном пресс-клубе.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Развитие китайско-австралийских отношений находится сейчас на критическом этапе, хотя политика Китая, направленная на дружбу и сотрудничество с Австралией, остается неизменной», — заявил он.

Посол добавил, что развивать отношения между странами можно только тогда, когда в это не вмешиваются третьи стороны. Он также указал на необходимость соблюдать интересы народов для более плодотворного сотрудничества.

«В духе взаимного уважения и взаимной пользы мы должны вместе вернуть китайско-австралийское всеобъемлющее стратегическое партнерство, отвечающее интересам наших стран и наших народов», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы американского госдепа Уэнди Шерман заявила, что в будущем к военному альянсу США, Великобритании и Австралии (AUKUS) может присоединиться и Новая Зеландия. Она добавила, что пока все усилия военного блока направлены на строительство атомных субмарин для Австралии.

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