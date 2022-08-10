Тегеран, 10 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. 9 августа глава Организации содействия торговле Ирана (TPO) написал в своем твиттере, что на этой неделе был зарегистрирован первый случай импорта посредством криптовалюты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Криптовалюта

Али Реза Пейманпак написал на своей странице в Twitter, что первая официальная операция импорта, основанная на оплате криптовалютой, стоимостью 10 миллионов долларов, была успешно проведена на этой неделе.

Он отметил, что к концу следующего иранского месяца Шахривар (22 сентября) использование криптовалюты при сделках в виртуальном пространстве будет широко использоваться во внешней торговле Ирана с его целевыми странами экспорта и импорта.

Центральный банк Ирана в 2019 году одобрил законы, вводящие прямой запрет на торговлю криптовалютами внутри страны. Однако правительство разрешило использовать криптовалюты, такие как биткоин, для оплаты импорта на фоне ограничений, введенных Соединенными Штатами на доступ Ирана к международной банковской системе.