Тегеран, 10 августа, 2022, 07:30 — ИА Регнум. 9 августа президент Ирана Ибрагим Раиси направил послание президенту и народу Сингапура, чтобы поздравить их с Национальным днем страны. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Согласно данным Mehr, Раиси направил послание, в котором поздравил президента Халиму Якоб и народ Сингапура с Национальным днем страны.

В послании иранский президент выразил надежду, что отношения между Ираном и Сингапуром будут развиваться и дальше в свете ориентированного на будущее подхода и стабильной перспективы в обеспечении взаимной выгоды во всех областях, поскольку обе стороны приближаются к 50-летию установления дипломатических отношений.

Раиси также отметил необходимость дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, выразив удовлетворение достигнутым прогрессом в этом направлении.