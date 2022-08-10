Пекин, 10 августа, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Китай занимает второе место в мире по количеству действующих или строящихся атомных энергоблоков, сообщил сотрудник Национального управления ядерной безопасности Китая Тан Бо, передает 10 августа газета China Daily.

Cnnc.com.cn Строительство АЭС в Китае

Выступая на церемонии открытия 29-й Международной конференции по ядерной энергетике, Тан сказал, что по состоянию на июнь этого года в Китае действовало 54 атомных энергоблока, а 23 находились в стадии строительства. По словам Тана, развитие ядерной энергетики помогло Китаю обеспечить адекватное энергоснабжение, улучшить состояние окружающей среды и приблизиться к своей цели по сокращению выбросов углерода и углеродной нейтральности.

Глава Китайского ядерного общества Ван Шоуджун сказал, что ожидается, что общая эксплуатационная установленная мощность атомной энергетики страны достигнет примерно 70 млн кВт к 2025 году. Китай объявил, что будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

ICONE, совместно организованная Японским обществом инженеров-механиков и Американским обществом инженеров-механиков в 1991 году, является главной глобальной конференцией для специалистов в области ядерной энергетики. Китайское ядерное общество является одним из организаторов с 2005 года. 29-я ICONE проходит с 8 по 12 августа в столице Китая Пекине и городе Шэньчжэнь на юге Китая, в ней принимают участие более 1200 участников из более чем 20 стран.