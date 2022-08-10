Омск, 10 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. В Донбасс из Омской области отправились первые добровольцы в составе именных рот «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Оmskportal.ru Проводы омских добровольцев в Донбасс

Торжественная отправка именных подразделений состоялась 9 августа в Омской крепости. В состав рот вошли специалисты по ремонту техники, кладовщики, снабженцы, средний медперсонал. Все они подписали контракт с Минобороны России и прошли необходимый отбор на базе регионального Спортивно-восстановительного центра.

«Для того, чтобы солдат эффективно выполнял боевую задачу, он должен быть здоров, накормлен, он должен быть доставлен к линии столкновения и он должен быть обеспечен всем: начиная с вооружения и заканчивая боеприпасами. И сейчас в Луганской и Донецкой республиках как раз ждут таких специалистов, как вы», — обратился к добровольцам губернатор Омской области Александр Бурков.

Всего в составе именных батальонов Омской области в Донбасс направились 88 человек. Формирование именных батальонов в регионе продолжается.

По решению Буркова жителям региона, которые отправятся в Донбасс в составе рот «Иртыш», «Авангард» и «Омь», единовременно выплатят 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Омская область регулярно оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса.

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Кроме того, из Омска в Донбасс ездила бригада высококвалифицированных медиков — хирурги и травматологи.

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