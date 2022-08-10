Токио, 10 августа, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), назначил на пост главы политического совета ЛДП министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду. Об этом 10 августа сообщает агентство Kyodo.

Puramyun31 Коити Хагиуда

Перестановки в партии и правительстве 10 августа были официально утверждены на внеочередном собрании ЛДП.

Фумио Кисида «Я хотел бы начать всё с чистого листа и подтвердить свою решимость преодолеть сложную ситуацию, совершить решительный прорыв в политике».

Отмечается, что бывшая глава политического совета ЛДП Санаэ Такаити станет в обновлённом правительстве министром экономической безопасности. Сменивший её на партийном посту Хагиуда в этот же день передаст портфель министра Ясутоси Нисимуре, который в 2021 году был министром по восстановлению экономики и курировал борьбу с коронавирусной инфекцией.

Также ожидается, что оборонное ведомство вместо Нобуо Киси возглавит Ясукадзу Хамада, который уже руководил им в 2008–2009 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды снизилась из-за резко возросшей заболеваемости COVID-19.