Кисида провёл перестановки в правительстве и правящей партии Японии
Токио, 10 августа, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), назначил на пост главы политического совета ЛДП министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду. Об этом 10 августа сообщает агентство Kyodo.
Перестановки в партии и правительстве 10 августа были официально утверждены на внеочередном собрании ЛДП.
Отмечается, что бывшая глава политического совета ЛДП Санаэ Такаити станет в обновлённом правительстве министром экономической безопасности. Сменивший её на партийном посту Хагиуда в этот же день передаст портфель министра Ясутоси Нисимуре, который в 2021 году был министром по восстановлению экономики и курировал борьбу с коронавирусной инфекцией.
Также ожидается, что оборонное ведомство вместо Нобуо Киси возглавит Ясукадзу Хамада, который уже руководил им в 2008–2009 годах.
Как сообщало ИА REGNUM, поддержка правительства премьер-министра Японии Фумио Кисиды снизилась из-за резко возросшей заболеваемости COVID-19.