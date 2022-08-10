Вашингтон, 10 августа, 2022, 04:47 — ИА Регнум. В новый военный альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS) в будущем сможет войти и Новая Зеландия, которая является для Вашингтона «невероятно ценным» партнёром. Об этом заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 10 августа заявила в эфире радиостанции Radio New Zealand.

U.S. Department of State Уэнди Шерман

Американский дипломат отметила, что ситуация, когда усилия альянса сосредоточены исключительно «на строительстве атомного подводного флота» для Австралии, является временной, объясняемой только масштабностью и амбициозностью проекта. Но в дальнейшем, ради «обеспечения безопасности каждого человека в мире», альянс намерен развиваться и расширяться.

Уэнди Шерман «Мы с самого начала заявляли, что в будущем… у других могут появиться возможности присоединиться к партнёрству. И, конечно, когда это время придёт, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом».

Напомним, во время выступления на саммите НАТО в конце июня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что её страна не будет вступать в новые оборонные партнёрства и альянсы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Новой Зеландии и США подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере космической индустрии.