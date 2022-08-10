США заявили о готовности «в будущем» взять Новую Зеландию в AUKUS
Вашингтон, 10 августа, 2022, 04:47 — ИА Регнум. В новый военный альянс США, Великобритании и Австралии (AUKUS) в будущем сможет войти и Новая Зеландия, которая является для Вашингтона «невероятно ценным» партнёром. Об этом заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман 10 августа заявила в эфире радиостанции Radio New Zealand.
Американский дипломат отметила, что ситуация, когда усилия альянса сосредоточены исключительно «на строительстве атомного подводного флота» для Австралии, является временной, объясняемой только масштабностью и амбициозностью проекта. Но в дальнейшем, ради «обеспечения безопасности каждого человека в мире», альянс намерен развиваться и расширяться.
Напомним, во время выступления на саммите НАТО в конце июня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что её страна не будет вступать в новые оборонные партнёрства и альянсы.
Как сообщало ИА REGNUM, правительства Новой Зеландии и США подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере космической индустрии.