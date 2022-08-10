Москва, 10 августа, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Запасы ресурса на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии, Словакии и Чехии могут закончиться в связи с остановкой киевскими властями прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Эту информацию 10 августа подтвердил пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин в интервью с изданием «Известия».

Скриншот «Настоящее Время» Схема нефтепровода «Дружба»

Как пояснил Демин, «Транснефть» не смогла оплатить транзит нефти через украинскую территорию, так как при попытке оплаты денежные средства были возвращены в связи с вступлением в силу западных санкций. Оператор «Укртранснафта» оказывает свои услуги только при 100% предоплате, но так как платёж оказалось невозможно осуществить, то оператор с 4 августа остановил прокачку нефти по южной ветке «Дружбы».

По южной ветке нефтепровода получают нефть Венгрия, Словакия и Чехия. Эти европейские страны проявили заинтересованность в решении возникшей проблемы, в частности, венгерская компания MOL заявила о готовности взять на себя обязательства по оплате транзита.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ, эксперта аналитического центра «ИнфтоТЭК» Андрианова, таким образом Евросоюз одновременно пытается наказать Чехию, Словакию и особенно Венгрию за их пророссийскую позицию и отказ поддерживать введение эмбарго на поставки газа из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал безумием стремление Запада вводить санкции против России.