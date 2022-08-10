Красноярск, 10 августа, 2022, 03:09 — ИА Регнум. В среду, 10 августа, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Лето

В 7:00 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 10 на 11 августа ожидается до +13… +17 °C, без осадков.

Скорость северного ветра 3−8 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В четверг, 11 августа, в Красноярске до +23… +26 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до +14… +18 °C.

В пятницу, 12 августа, в Красноярске ожидается до +20… +23 °C днём и до +10… +13°C ночью. Небольшая облачность, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 10 августа на юге Таймырского муниципального района (МР), в Эвенкийском МР, в Туруханском районе, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами дожди, грозы, при грозах усиления ветра до 15−20 м/с.

В Эвенкийском МР и в Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

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