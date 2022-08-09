Красноярск, , 12:14 — REGNUM В центральных районах Красноярского края 10–12 августа местами ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на данные синоптиков.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, особый противопожарный режим на этих территориях в настоящее время не действует. Однако это не значит, что можно бездумно использовать открытый огонь.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, на утро 9 августа в регионе зарегистрировано три лесных пожара на площади 380 га — в Енисейском, Шушенском и Эвенкийском районах.

Напомним, особый противопожарный режим действует на севере Красноярского края.

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