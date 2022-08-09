Москва, 10 августа, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Московский арбитраж по иску РЖД вынес вердикт в отношении немецкого концерна «Der Siemens Aktiengesellschaft» («Сименс Акциенгезельшафт»), запретив последнему инициировать судебное разбирательство в международном арбитраже в Вене по всем спорам, которые возникают из договора о техобслуживании электропоездов. Определение судьи Федоточкина может быть обжаловано в арбитраж Московского округа в течение месяца со дня его вынесения, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В основе спора лежал контракт от 2011 года о техническом обслуживании и ремонте 294 электропоездов. Именно на суды, касающиеся данного контракта, в том числе и «в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности», было наложено соответствующее вето.

Напомним, компания Siemens попала в медиаповестку в том числе из-за возникших проблем с обслуживанием турбин газопровода «Северный поток». Помимо этого, претензии к активу есть и у РЖД, которые считают, что холдинг обязан исполнять ранее подписанный договор о техническом обслуживании поездов. В суде рассматривается соответствующий иск об обязании Siemens AG исполнять договор, который те расторгли в одностороннем порядке после санкций. По этому спору, который пока до конца не разрешён, РЖД в качестве обеспечительных мер были переданы запчасти и специнструменты.

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