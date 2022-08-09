Батайск, Ростовская область, 10 августа, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Сэкономить бюджетные средства в ходе тендера по выбору подрядчика на строительство школы в Батайске (Ростовской области) не удалось. На него была подана только одна заявка и победителю предложили контракт по начальной цене — более 1,549 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — отмечается в карточке торгов, результатом которых должно стать возведение школы на 1340 мест.

Итоги торгов подвели 9 августа 2022 года. Наименование победителя пока не обнародовано.

Напомним, под школу определен земельный участок в районе Авиагородок, 44 А. Само же строительство разбито почти на 60 этапов, которые финишируют в конце 2023 года. Финансировать стройку будут средствами местного бюджета.